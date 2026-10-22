Легендарный бар полностью сгорел в Шерегеше – фото и видео

Минувшей ночью на кузбасском горнолыжном курорте сгорело дотла известное место.
В четверг, 22 октября, около двух часов ночи в Шерегеше загорелся легендарный бар "Грелка".
Сигнал в МЧС поступил в 2:14, на тушение выехали 25 человек и 8 единиц техники, а суммарно ликвидировали пламя 36 человек и 12 единиц техники, сообщает ведомство.
– Загорелось здание кафе-бара на улице Снежной. Огонь также распространился на кровлю соседнего отеля. Общая площадь пожара составила 490м², – сказали в областном МЧС.
Открытое горение удалось побороть к 7:48. Никто не пострадал. Ущерб и причины пожара ещё устанавливаются.
Напомним, в январе бар экстренно закрывали из-за того, что посетители подхватили в нём норовирус.