Происшествия

Легендарный бар полностью сгорел в Шерегеше – фото и видео

Минувшей ночью на кузбасском горнолыжном курорте сгорело дотла известное место.

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В четверг, 22 октября, около двух часов ночи в Шерегеше загорелся легендарный бар "Грелка".

Сигнал в МЧС поступил в 2:14, на тушение выехали 25 человек и 8 единиц техники, а суммарно ликвидировали пламя 36 человек и 12 единиц техники, сообщает ведомство.

– Загорелось здание кафе-бара на улице Снежной. Огонь также распространился на кровлю соседнего отеля. Общая площадь пожара составила 490м², – сказали в областном МЧС.

Открытое горение удалось побороть к 7:48. Никто не пострадал. Ущерб и причины пожара ещё устанавливаются.

Напомним, в январе бар экстренно закрывали из-за того, что посетители подхватили в нём норовирус.

Фото\Видео: ГУ МЧС по Кемеровской области
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