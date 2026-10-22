Происшествия

"Сигнал тревожный": губернатор прокомментировал страшный пожар в Шерегеше

В Шерегеше сгорел легендарный бар. Глава Кузбасса отреагировал на происшествие.

Сгоревшая "Грелка" в Шерегеше – это тревожный сигнал, сказал утром в четверг после пожара губернатор региона Илья Середюк.

– Самое главное, что никто не пострадал. В причинах разберутся специалисты. Но сигнал тревожный. В преддверии сезона мы видим недоработки и недостаточный контроль, – сказал он.

Глава Кузбасса предложил хозяевам гостиниц, мини-отелей и кафе добровольно провести внеплановые проверки, а также напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушение норм пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на четверг в Шерегеше загорелся бар-ресторан "Грелка". Огонь полностью его уничтожил и чуть не спалил соседний отель.

Фото: тг / Илья Середюк
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