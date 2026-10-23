Не уксус и не соль: нанесите этот копеечный раствор, и стекла перестанут "потеть" неделями

С наступлением холодов окна нередко покрываются влагой. Хоть каждый день вытирай стекло насухо – без устранения причины результат надолго не задержится. Специалисты по уборке обычно рекомендуют воспользоваться уксусом, лимонной кислотой или солевым раствором. Правда, у каждого варианта свои недостатки: после соли порой остаются белёсые следы, запах уксуса нравится далеко не всем, а стойкой защитной плёнки от лимонной кислоты ждать не стоит.

Самый удачный вариант – смесь спирта с глицерином. Благодаря глицерину на стекле появляется незаметная тонкая плёнка, отталкивающая воду. Спирт, в свою очередь, помогает распределить состав ровно и ускоряет высыхание. Оба компонента вполне можно отыскать дома – среди кухонных запасов или в аптечке.

Готовим состав и обрабатываем стекло:

Сначала соедините 1 часть глицерина и 10 частей спирта, который можно заменить водкой. Затем микрофиброй распределите смесь по чистому стеклу: слой должен получиться тонким, без стекающих дорожек. Дайте поверхности высохнуть 5–10 минут, после чего доведите её до блеска чистой сухой салфеткой.

Результат сохраняется несколько недель: влага либо совсем не скапливается на окне, либо превращается в большие капли, которые без труда скатываются вниз. Как пояснили специалисты, такой способ действует благодаря гидрофобному покрытию. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.