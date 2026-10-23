Кедры из Кузбасса развозят по стране – куда именно

15 октября Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 3 карантинных сертификата, которые разрешают вывоз 60 саженцев кедра из Новокузнецкого муниципального округа в другие регионы России.
Партии распределили между двумя получателями. В село Косыревка Липецкой области отправили 16 саженцев, а в город Всеволожск Ленинградской области – ещё 44.
Перед отправкой специалисты проверили состояние растений.
– Было установлено, что карантинное фитосанитарное состояние продукции соответствует карантинным фитосанитарным требованиям, карантинные объекты не выявлены, – сообщает ведомство.
В итоге саженцы получили разрешение на вывоз за пределы региона.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что Сильвестр Сталлоне получил документы на выезд из Кузбасса.