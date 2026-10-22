Голливуд отдыхает: Сильвестр Сталлоне улетит из Кузбасса во Вьетнам

16 октября владельцы питомцев обратились в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для оформления документов на вывоз домашних животных за рубеж. Болонка мальтезе по кличке Сильвестр Сталлоне из Дома Глэн отправится с хозяином во Вьетнам. Две чихуахуа – Филимон и Никол – полетят вместе с хозяйкой в Турцию.

Перед путешествием инспектор проверил, есть ли у питомцев идентификационные чипы, а в ветеринарных паспортах – необходимые отметки о вакцинации и обработках.

– По результатам проверки установлено полное соответствие требованиям, предъявляемым к вывозу животных за пределы Российской Федерации, – отметили в ведомстве.

Владельцам выдали международные ветеринарные сертификаты формы № 5а, необходимые для поездки.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кошки и собаки из Кузбасса отправились во Францию, Германию и другие страны.