Кузбасские власти срочно взяли кредит на 2 млрд рублей для выплаты долгов

Бюджету Кузбасса потребовалось срочно брать кредит в банке ради выплаты растущих долгов. И два таких контракта будут скоро заключены, следует из данных на сайте госзакупок.

Так, минфин разыграл два тендера стоимостью по 165 млн рублей каждый, по которым победитель откроет кредитную линию на миллиард рублей – то есть суммарно на 2 млрд рублей. На обоих аукционах был единственный участник, он и стал победителем.

Деньги понадобились для финансирования дефицита областного бюджета и/или погашения долговых обязательств.

Вернуть всю сумму заёмщик обязуется до октября 2027 года.

Напомним, дефицит консолидированного бюджета превысил в Кузбассе 28 млрд рублей, госдолг – 124 млрд рублей.