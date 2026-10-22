Школьники пожаловались Мизулиной на принудительную сдачу нормативов: что ответили власти

Скандал вокруг школы №170 в Екатеринбурге разгорелся после того, как ее ученики обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В своем обращении школьники заявили, что всю первую четверть у них не было уроков физкультуры из-за нехватки преподавателей. Но, несмотря на это, в конце четверти руководство якобы в ультимативной форме потребовало от всего класса сдать нормативы ГТО. Тем, кто откажется, по словам ребят, грозили двойками за четверть и неаттестацией.

– Мы знаем, что ГТО по закону добровольное. Многие из нас не пошли на этот принудительный сбор. Теперь на нас давят и угрожают, – приводит Мизулина слова школьников в своем Telegram-канале.

Директор образовательного учреждения Надежда Антропова в разговоре с "КП-Екатеринбург" заявила, что эта информация не соответствует действительности. Других комментариев в администрации школы давать не стали.

Позже ситуацию прокомментировали в Департаменте образования мэрии Екатеринбурга. Там пояснили, что фестиваль ГТО проводится в соответствии с указом президента, который подразумевает добровольное участие. Заявления о том, что детей принуждали сдавать нормативы под угрозой плохих оценок, в ведомстве назвали недостоверными.

По словам чиновников, учителя лишь рассказывают детям о пользе спорта и преимуществах знака ГТО. Никаких дисциплинарных мер к отказавшимся не применяли и не планировали. В мэрии подчеркнули, что участие в подобных мероприятиях – это личный выбор школьника и его родителей. Также в департаменте отметили, что школа открыта к диалогу, но с этим вопросом к ним пока никто не обращался.