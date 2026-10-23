Авито тестирует пространство для гиперлокального поиска товаров и услуг

Новое пространство переносит привычные рекомендации из домовых чатов и районных групп в цифровой формат, чтобы быстрее находить проверенных исполнителей.

– Сломался кран, нужна няня или репетитор для ребёнка – в таких ситуациях мы часто пишем в домовой чат или просим знакомых и соседей посоветовать проверенного специалиста. Авито перенёс привычный опыт соседних рекомендаций в цифровой формат, чтобы упростить поиск исполнителей, – сказали в компании.

Исследования платформы показывают: более 40% опрошенных считают жителей района соседями, а для 60% из них важно поддерживать с ними добрые отношения. Каждый пятый при выборе мастера обращается к соседям.

В разделе собраны предложения мастеров, которые уже выполняли заказы для жителей того же дома, ЖК или района, получили высокую оценку и положительный отзыв. "Соседство" определяется по адресу в профиле; радиус зависит от города, плотности населения и услуги (от десятков до сотен метров).

Пока доступны услуги по ремонту техники и компьютеров, строительству, перевозкам, уборке, няням и зооняням, а также репетиторы, тренеры, автоинструкторы, мастера красоты, организаторы мероприятий, фотографы и видеографы. Представлен и раздел с вещами, которые соседи отдают бесплатно или за символическую сумму.

Раздел планируют масштабировать, а также развивать сценарии поиска услуг и товаров на основе опыта соседей.