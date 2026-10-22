В Кузбассе остановили 5 крупных предприятий: Сибирское ведомство нагрянуло с проверками

На угольных шахтах Кузбасса за неделю приостановили работы пять раз. Как сообщает Сибирское управление Ростехнадзора, в период с 15 по 21 октября 2026 года было составлено 5 протоколов о временном запрете деятельности. Показатель прошлой недели повторить не удалось.

– В период с 15 по 21 октября 2026 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено 5 протоколов о временном запрете деятельности, – пояснил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

19 октября работы приостановили на шахте им. В.И. Ленина. Причина – отсутствие разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения на 2026 год и неукомплектованность штата работников. Работы остановлены, материалы переданы в суд.

В тот же день досталось ленточному конвейеру в конвейерном штреке № 820 на шахте им. А.Д. Рубана. Его эксплуатировали с нарушением требований промышленной безопасности. Суд решил – 3 суток.

20 октября приостановили эксплуатацию ленточных конвейеров в вентиляционном штреке № 23-1-8, в сбойке № 95 бис и в разрезной печи 23-1-8/2 на шахте им. С.Д. Тихова. Причина – пылевзрывоопасное состояние горных выработок и эксплуатация ТУ с нарушениями. Работы остановлены, материалы переданы в суд.

В тот же день остановили ленточный конвейер во фланговом путевом стволе пласта 50 на шахте им. В.Д. Ялевского. Здесь тоже нашли эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности. Материалы ушли в суд.

Ещё одна приостановка 20 октября – на шахте им. 7 Ноября-Новая Шахтоуправления им. А.Д. Рубана. Там остановили ленточный конвейер в конвейерном штреке № 26-9 и очистной комбайн в лаве № 26-9. Причина – эксплуатация ТУ с нарушением требований промышленной безопасности и автоматизированных систем локализации взрывов в неисправном состоянии. В результате был травмирован работник – тяжелая степень. Работы приостановлены, материалы переданы в суд.