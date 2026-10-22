"Увольняюсь немедленно!": работающие кемеровчане раскрыли, о чем думают каждый день

В опросе сервиса SuperJob приняли участие работающие кемеровчане.

Так, согласно его результатам, порыв "Все, увольняюсь немедленно!" по несколько раз в день посещает 15% опрошенных, а 12% думают об уходе хотя бы раз в день. Ещё 9% кемеровчан думают об увольнении раз в неделю, столько же – раз в месяц. По 8% сталкиваются с такими мыслями раз в полгода и раз в год. При этом каждый четвёртый участник опроса заявил, что вообще не задумывается об уходе с работы.

Женщины чаще мужчин хотят всё бросить. О периодическом желании уволиться сообщили 70% опрошенных горожанок против 52% мужчин.

Возраст тоже имеет значение. Чаще других об увольнении думают сотрудники от 35 до 45 лет. При этом среди работников младше 45 лет 21% признались, что желание уйти возникает у них неоднократно в течение дня.

Не меньше различий обнаружилось и в зависимости от образования. Среди кемеровчан с высшим образованием периодически хотят уволиться 66%, а среди обладателей среднего профессионального – 57%.

Чаще всего мысли об уходе посещают работников с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей: об этом сообщили 70% опрошенных из этой группы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что кемеровчанин засудил босса на миллион рублей за увольнение.