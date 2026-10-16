Кемеровчанин засудил босса на миллион рублей за увольнение

Кемеровчанин засудил начальство на большие деньги за неправильное увольнение. Как сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса, Центральный районный суд Кемерова удовлетворил иск горожанина.

Кузбассовец заявил, что работодатель уволил его не по закону и вообще не по понятиям.

– Увольнение было произведено с нарушениями: процедура была инициирована работодателем в односторонне порядке, по телефону, без наличия заявления работника или фактов нарушения трудовой дисциплины, – сказали в суде.

Суд частично удовлетворил иск, обязав начальство взять сотрудника обратно на работу, а также выплатить внушительную сумму: 120 тысяч рублей долга по зарплате, 810 тысяч как средний заработок за время вынужденного прогула, 5 тысяч морального вреда. Также компании грозит наказание за нарушение трудового закона.

Ответчик ещё может попытаться взять реванш в суде, подав апелляцию.