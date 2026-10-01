В Кузбассе отменяют поезда – пассажиров предупредили об изменениях с 1 октября

С 1 октября в регионе перестают курсировать летние дополнительные поезда. По данным Минтранса Кузбасса, изменения затронули сразу несколько маршрутов.

Так, электричка №6905 Полосухино – Новокузнецк теперь будет ходить по рабочим дням – с понедельника по пятницу. Кроме того, поезд сменил начальную станцию: раньше он отправлялся с Томусинской.

Меняется и сообщение между Кузбассом и Томской областью. Поезд Тайга – Томск-1 теперь будет курсировать только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Еще одно изменение касается маршрута №6256 Новокузнецк – Полосухино. Со 2 октября его продлят до станции Ерунаково.

При этом несколько сезонных поездов полностью прекратят курсировать:

Кемерово – Шишино – с 1 октября;

Новокузнецк – Томусинская – с 1 октября;

Кемерово – Плотниково – со 2 октября;

Белово – Бочаты – со 2 октября;

Новокузнецк – Ерунаково – со 2 октября;

Тайга – Томск-1 – с 3 октября.

Следить за изменениями можно в приложении "РЖД Пассажирам", в том числе получать уведомления об опозданиях. Также информацию можно уточнить по телефону диспетчера 8-800-700-25-01 или в кассах АО "Кузбасс-пригород".

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