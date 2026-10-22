Прокуратура нагрянула на детские площадки Кемерова: что там нашли

В Кемерове отремонтировали детские игровые площадки после прокурорской проверки. Как сообщает прокуратура Кемеровской области – Кузбасса, прокуратура Ленинского района проверила состояние площадок во дворах многоквартирных домов № 120, 122, 130 и 136 на проспекте Ленина .

Выяснилось, что игровое оборудование находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Металлические конструкции покрылись коррозией, на деревянных элементах появились сколы, а местами торчали опасные металлические части. Всё это не соответствовало требованиям ГОСТа .

По данным ведомства, на площадках также не было обязательных информационных табличек. На них должны быть правила использования оборудования и номера экстренных служб, которые обслуживают площадку .

– С целью устранения выявленных нарушений директорам двух управляющих компаний прокурором района внесены представления, – пояснили в Прокуратуре Кемеровской области.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства необходимый комплекс работ выполнили, а элементы детского и спортивного оборудования привели в соответствие с нормативными требованиями .

Отмечается, что виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Так что теперь во дворах на Ленина детям есть где играть – и, что важнее, безопасно .