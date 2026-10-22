Золотая осень задержится: синоптики рассказали, сколько еще будет тепло на Кубани

По данным метеорологов, комфортная температура сохранится на Кубани вплоть до начала ноября. Однако ночи станут заметно прохладнее: столбики термометров будут опускаться до 13 градусов. Такой перепад типичен для осени, но дневное тепло все еще позволит насладиться прогулками.

Первые осадки ожидаются уже 27 октября, но они будут кратковременными и незначительными. Синоптики обещают лишь мелкий дождь, который не испортит планы. А вот 29 и 31 октября стоит приготовиться к более серьезным ливням – осадки будут интенсивнее, но также непродолжительными.

– Настоящее испытание ждет жителей края в начале ноября, – предупреждают синоптики.

С 4 числа температура воздуха резко упадет – буквально вдвое. Днем столбики термометров покажут всего 8–9 градусов, а ночью опустятся до 6–7. Такой перепад станет ощутимым после затяжного октябрьского тепла.

Специалисты рекомендуют не откладывать прогулки и поездки на природу. Ближайшие две недели идеально подходят для отдыха на свежем воздухе. Поздняя осень в этом году радует мягкой погодой, поэтому стоит успеть насладиться теплыми днями до прихода холодов. Метеорологи также советуют заранее подготовить теплую одежду и проверить отопление в домах. Точный прогноз на первую неделю ноября синоптики обещают опубликовать ближе к концу месяца. Об этом пишет KubanPress.