Под угрозой ли российский бизнес после атак на дата-центры "Яндекса": мнение эксперта

В начале октября беспилотники атаковали сразу три дата-центра "Яндекса". В Сасово и Владимире работа площадок была полностью остановлена, в Калуге часть инфраструктуры вышла из строя. Оборудование получило повреждения, а последствия сбоев ощутили миллионы пользователей – сервисы компании работали с перебоями. Сроки полного восстановления пока не называются.



Стоит ли российскому бизнесу ждать серьезных проблем из-за таких атак, Om1 Новосибирск рассказала руководитель Межвузовской акселерационной программы "БизнесТут" (НГУЭУ) Людмила Янковенко. По ее словам, защита цифровой инфраструктуры сегодня во многом зависит от реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

– Сегодня безопасность данных – это не просто вопрос софта, это вопрос комплексной защиты инфраструктуры. В России сейчас активно реализуется Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС), рассчитанный до 2030–2035 годов, – сказала Людмила Янковенко.

Она отметила, что в реализацию нацпроекта вовлечены большие финансовые и кадровые ресурсы, в том числе молодежь. Команды российских университетов предлагают научные разработки и получают гранты на стартапы в этой сфере.

– Чем выше будут результаты этого нацпроекта в сфере разработки систем обнаружения, мониторинга и противодействия воздушным угрозам, тем надежнее будет защищен российский бизнес, – объяснила эксперт.

По ее словам, достижение целей БАС – в частности, повышение технологической независимости до 81,1% и доли отечественных беспилотников до 70,3% к 2030 году – позволит создать новую отрасль экономики и обеспечит бизнес инструментами защиты критически важной инфраструктуры.