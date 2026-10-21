Политика

Сын кузбасского экс-мэра резко ушёл из депутатов на фоне приговора экс-вице-губернатору

В списке депутатов крупного кузбасского муниципалитета произошло внезапное изменение.

Сын бывшего мэра Ленинска-Кузнецкого и бывшего главы Ленинск-Кузнецкого округа Евгения Никитина Никита Никитин сложил полномочия депутата местного совета. Решение принято советом народных депутатов округа, документ опубликован в бюллетене органа.

– Прекратить досрочно полномочия депутата <...> Никитина Никиты Евгеньевича, избранного по одномандатному избирательному округу № 5, в связи с отставкой по собственному желанию, – сказано в документе.

Решение вступило в силу в день опубликования – 15 октября.

Напомним, Никитин-старший в апреле внезапно принял решение уйти с должности главы Ленинск-Кузнецкого округа. В тот момент в суде кипело громкое дело его предшественника Вячеслава Телегина. Последнего летом приговорили к 12 годам по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: VSE42.Ru
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