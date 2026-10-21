Заманил четверых малолетних детей: в Кемерове наказали страшного извращенца

В среду, 21 октября, в Кемерове осудили 52-летнего горожанина, которого обвиняли в действиях сексуального характера в отношении беспомощных детей младше 14 лет. Установлено, что извращенец заманил школьников в безлюдное место и сделал с ними нечто постыдное.

– Осужденный 19 мая 2025 года у здания общеобразовательной школы г. Кемерово заманил четверых малолетних детей на незаметный для окружающих участок, где совершил в отношении них действия сексуального характера, – сказали в суде.

Приговор Кемеровского областного суда суров: 15 лет колонии строгого режима с последующим запретом на восемь лет воспитывать и обучать несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что житель Мариинска притворялся девочкой в соцсетях, чтобы втереться в доверие к детям и просить присылать ему интимные фото и видео. За это извращенца посадили на 16 лет.