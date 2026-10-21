Происшествия

Кемеровские власти заинтересовали Бастрыкина: возбуждено дело из-за сироты

Важное лицо из Москвы узнало о том, что кемеровская сирота обездолена, и потребовало разобраться.

В Кемерове возбудили уголовное дело после жалобы сироты на чиновников, которые игнорируют её право на бесплатное жильё, сообщает Следком в среду. Горожанка пояснила, что с 2017 года числится в списке лиц на получение квартиры, к тому же имеет на руках вступившее в силу судебное решение.

– До настоящего времени её права не реализованы. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, указывает Следком.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил начальнику кузбасского СУ СК Бэликто Базарову отчитаться о ходе расследования уголовного дела и принимаемых мерах.

Фото: VSE42.Ru
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