Кемеровские власти заинтересовали Бастрыкина: возбуждено дело из-за сироты

В Кемерове возбудили уголовное дело после жалобы сироты на чиновников, которые игнорируют её право на бесплатное жильё, сообщает Следком в среду. Горожанка пояснила, что с 2017 года числится в списке лиц на получение квартиры, к тому же имеет на руках вступившее в силу судебное решение.
– До настоящего времени её права не реализованы. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, указывает Следком.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил начальнику кузбасского СУ СК Бэликто Базарову отчитаться о ходе расследования уголовного дела и принимаемых мерах.
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