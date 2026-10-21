Общество

Секрет уютной осени: кузбассовцам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

Категорийный менеджер томатного направления "Пиканта" Анна Киричек рассказала кузбассовцам, какие супы стоит чаще готовить осенью.

Категорийный менеджер томатного направления "Пиканта" Анна Киричек рассказала журналисту VSE42.RU, какие блюда стоит добавить в осеннее меню.

– В меню стоит включить сытные, наваристые супы с сезонными овощами, мясом, крупами и бобовыми, – подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, для осеннего рациона идеально подойдут щи из свежей капусты, борщ и суп с фасолью. Такие блюда хорошо насыщают и помогают разнообразить повседневное меню.

Анна Кирчек поделилась рецептом приготовления томатного супа с фрикадельками и фасолью.

Ингредиенты:

  • 300 г мясного фарша;
  • 3 картофелины среднего размера;
  • 1 банка консервированной фасоли;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 220 г протертой мякоти томатов;
  • 1,5 л воды или бульона;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • соль, черный перец и сушеные травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с солью и перцем, затем сформируйте небольшие фрикадельки.
  2. Доведите воду или бульон до кипения, добавьте нарезанный кубиками картофель и варите около 7 минут.
  3. Мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте их на сковороде с растительным маслом. Добавьте измельченный чеснок и пассату, перемешайте и тушите около 5 минут.
  4. Переложите томатную заправку в кастрюлю, аккуратно опустите фрикадельки и варите при слабом кипении примерно 10–15 минут, до готовности мяса.
  5. Добавьте промытую фасоль, сушеные травы, соль и перец. Готовьте еще 5 минут, затем выключите огонь и дайте супу немного настояться под крышкой.

Если хочется сделать суп гуще, часть фасоли можно размять вилкой и вернуть в кастрюлю. Перед подачей блюдо посыпают свежей зеленью. Дополнить его можно ржаным хлебом или домашними сухариками.

Напомним, ранее шеф-повара раскрыли кузбассовцам секрет приготовления вкуснейшей тыквы.

Фото: magnific.com / magnific
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