101 роза, слежка и посылка с сырой печенью: как модель из Нижнего Новгорода пережила сталкинг

Мария Буднякова, участница конкурса "Мисс Россия-2023", рассказала NewsNN, как романтическое знакомство обернулось настоящим кошмаром. С неадекватными поклонниками она сталкивалась и раньше, но один случай оказался совсем другим.



Знакомство произошло на открытии выставки. Мужчина подошел к модели, упомянув, что давно следит за ее жизнью в соцсетях. Он начал красиво ухаживать: дарил букеты из 101 розы, заваливал подарками. Но вскоре его поведение изменилось.

– Он стал присылать десятки сообщений в день, выяснять, где я нахожусь, чем занята и когда освобожусь. Если я долго не отвечала, то звонил по 10 раз подряд, – вспоминает девушка.

Контроль мужчина оправдывал заботой. Он начал негативно высказываться о ее карьере, просил скромнее одеваться и бросить модельный бизнес. Когда девушка решила прекратить общение, преследование только усилилось. Он выслеживал ее на улицах, появлялся в кафе, писал ее родственникам и подругам, создавал фейковые аккаунты. Однажды девушка заметила вытоптанный снег под своим окном.

– Перед Новым годом он отправил курьером мне посылку – я не знала, что это от него. Красивый бокс с лентой. Когда я открыла его, там в полиэтиленовом пакете были куски сырой печени. Видимо, отсылка к тому, что я вегетарианка, – рассказала модель.

Сталкер вынимал квитанции из почтового ящика, заклеивал глазок жвачкой и присылал данные ее родственников. Из-за постоянного страха у Будняковой начались панические атаки и депрессия. Несколько месяцев назад преследование прекратилось: с фейкового аккаунта мужчина записал голосовое сообщение с извинениями и попрощался. Но последствия остались – девушка до сих пор никому не говорит свой адрес и выходит из дома только по необходимости.