Штормовой ветер и гололед: в Кузбассе вновь ожидается погодный кошмар

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на четверг, 22 октября. Судя по всему, в регионе все еще будет бушевать штормовой ветер.

Так, ночью температура воздуха в регионе составит от −3 до +2 градусов, днём – от −1 до +4. Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками. Ночью будет снег и мокрый снег, а днём к ним добавится дождь.

Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 7–12 м/с, местами порывы усилятся до 22 м/с. Днём скорость ветра составит 5–10 м/с, с порывами до 17 м/с. В отдельных районах возможны гололёдные явления.

В Кемерове ночью ожидается от −1 до +1 градуса, днём – от +1 до +3. В городе прогнозируют снег и мокрый снег с переходом в дождь днём. Северо-западный ветер ночью усилится до 7–12 м/с, днём составит 5–10 м/с.

Напомним, вчера редакция VSE42.RU сообщала о том, что штормовое предупреждение в Кузбассе пролили еще на один день.