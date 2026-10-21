ФАС не ждет роста цен на дизель после снятия запрета на экспорт

По словам главы ФАС, служба не ждет проблем с дизельным топливом после частичного разрешения экспорта: объемов в стране достаточно.

С этим согласен и вице-премьер правительства РФ Александр Новак. По его словам, снятие ограничений не должно затронуть интересы российских потребителей. Дизтопливо производят из отечественной нефти на российских НПЗ, и текущих объемов выпуска хватает, чтобы обеспечить как внутренний рынок, так и поставки за рубеж в заявленных объемах.

– После достижения договоренности России и США о поставках нефтепродуктов Россия досрочно частично сняла запрет на экспорт дизеля, действовавшего до конца октября. В текущем месяце поставки могут составить 300 тыс. тонн, в ноябре – 500 тыс. тонн, в декабре – 1 млн тонн, а в дальнейшем возможно довести объем до 3,0–3,5 млн т ежемесячно. Администрация США вывела поставки российского дизтоплива на мировые рынки из-под своих санкций до 7 апреля 2027 года, – пишет "Нефть и Капитал".

В текущем году ФАС возбудила 70 антимонопольных дел на рынке топлива и выдала 102 предупреждения. Две трети предупреждений уже исполнены.

Уточняется, что в рамках разрешения ситуации на топливном рынке власти предпринимают ряд мер как относительно наполнения объемами, так и недопущения спекулятивного роста цен.