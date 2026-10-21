Общество

ФАС не ждет роста цен на дизель после снятия запрета на экспорт

Федеральная антимонопольная служба не прогнозирует, что частичное послабление на вывоз дизтоплива из России изменит его стоимость внутри страны.

По словам главы ФАС, служба не ждет проблем с дизельным топливом после частичного разрешения экспорта: объемов в стране достаточно.

С этим согласен и вице-премьер правительства РФ Александр Новак. По его словам, снятие ограничений не должно затронуть интересы российских потребителей. Дизтопливо производят из отечественной нефти на российских НПЗ, и текущих объемов выпуска хватает, чтобы обеспечить как внутренний рынок, так и поставки за рубеж в заявленных объемах.

– После достижения договоренности России и США о поставках нефтепродуктов Россия досрочно частично сняла запрет на экспорт дизеля, действовавшего до конца октября. В текущем месяце поставки могут составить 300 тыс. тонн, в ноябре – 500 тыс. тонн, в декабре – 1 млн тонн, а в дальнейшем возможно довести объем до 3,0–3,5 млн т ежемесячно. Администрация США вывела поставки российского дизтоплива на мировые рынки из-под своих санкций до 7 апреля 2027 года, – пишет "Нефть и Капитал".

В текущем году ФАС возбудила 70 антимонопольных дел на рынке топлива и выдала 102 предупреждения. Две трети предупреждений уже исполнены.

Уточняется, что в рамках разрешения ситуации на топливном рынке власти предпринимают ряд мер как относительно наполнения объемами, так и недопущения спекулятивного роста цен.

Фото: VSE42.Ru
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