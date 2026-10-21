Глава ФАС дал прогноз по ценам на продукты: чего ждать россиянам

В ФАС заверили, что цены на продукты в стране остаются под контролем. Как сообщает ТАСС, об этом в кулуарах Всероссийской тарифной конференции заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

По словам главы ФАС, цены остаются стабильными. И достигается это в том числе за счёт того, что крупные компании утверждают торговую политику. То есть действуют по заранее прописанным правилам, а не как получится .

Шаскольский пояснил механизм: при рассмотрении крупных сделок ФАС выдаёт компаниям поведенческие условия. Они обязывают утверждать торговые политики. Именно поэтому сейчас ведущие производители свинины и мяса птицы принимают такие документы .

Выяснилось, что разговор о ценах идёт на фоне другой новости: Центробанк убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год. Регулятор пообещал представить новую оценку по итогам заседания по ключевой ставке – оно состоится 23 октября .