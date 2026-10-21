Открыт прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги

Конкурс "Взгляд сквозь сердце" посвящен ежедневному подвигу журналистов, для которых человеческая жизнь – главная ценность. Участвовать могут материалы и проекты о людях, попавших в беду из-за природных, техногенных, экологических и социально-экономических потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов. На призы выделено 300 000 рублей, а подать заявку можно до 1 декабря включительно.

– Основная цель нашей профессии – не просто рассказывать истории, а доносить их до сердец людей. Никита обладал невероятным репортерским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. Нам очень его не хватает, – поделилась главный редактор NEWS.ru, член жюри Ольга Сабурова.

Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года в результате атаки БПЛА неподалеку от Никольского монастыря под Угледаром. В тот день журналист направлялся снимать документальный фильм о жизни монахов. Ему было всего 29 лет.