Семейная трагедия в Нижегородской области: отец зарезал родного сына

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, следователи возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 68-летний местный житель. Его привлекают по первой части статьи 105 УК РФ за убийство.

По данным следствия, в минувшее воскресенье, 18 октября, в селе Уразовка Краснооктябрьского района между подозреваемым и его 39-летним сыном вспыхнула бытовая ссора. Все случилось в квартире на улице Юбилейная. В разгаре конфликта отец нанес сыну целую серию ударов ножом, от которых тот скончался прямо на месте.

Пенсионера задержали. Теперь следователи намерены добиться через суд, чтобы его заключили под стражу, передает ИА "Время Н".

Сотрудники СК продолжают расследование дела, чтобы прояснить все подробности случившегося и собрать доказательства.