Осудили за убийство, а "жертва" вернулась: в Новосибирской области пересматривают дело

Мужчина отбывает наказание за два убийства, одно из которых, по всей видимости, он не совершал. В поле зрения следствия он попал случайно – изначально сотрудники разбирались с исчезновением школьницы в Усть-Таркском районе, произошедшим еще в 2010 году. По той давней истории задержали бывших милиционеров, а заодно возбудили дело и против местного жителя, приписав ему двух жертв.



По версии следствия, в 2018 году во время пьяной ссоры на мосту через реку он избил женщину и сбросил ее в воду. А в 2023 году аналогичным образом расправился со второй жертвой, сбросив ее в реку Омь. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

– Занимал очень активную позицию, он охотно рассказывал следствию о том, как именно им были совершены убийства, наглядно демонстрировал, как он нес тело второй женщины, где останавливался, – рассказывала начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт в эфире Радио "Комсомольская правда".

Однако позже вторая "жертва" вернулась в село – женщина оказалась живой. Теперь приговор пересматривают. По словам заместителя прокурора региона Игоря Мищенко, женщина появилась на короткий момент, сейчас проводятся экспертизы, чтобы подтвердить ее личность. Кроме того, она снова пропала.



Параллельно прокуратура дала оценку действиям правоохранителей, причастных к расследованию. Как человек мог признаться в преступлении, которого не совершал, и каким образом велась оперативная работа – это и стало предметом расследования уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.

– Заведено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Раз потерпевшая объявилась живой, то каким образом проводились оперативная работа и расследование? Вот это является предметом расследования, – пояснил Игорь Мищенко.

При этом местные жители отмечают, что подобного поворота ждали давно. По их словам, все знали, что женщина жива. Об этом пишет КП-Новосибирск.