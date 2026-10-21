"Главное оружие - время": онколог рассказала, как уберечься от рака груди

По словам Эльвиры Токаревой, главного внештатного специалиста-онколога минздрава Приморского края, тенденция к росту заболеваемости раком молочной железы – общемировая, и регион здесь не исключение. Однако концентрироваться только на статистике бессмысленно. Важнее понимать, что этому можно противопоставить. А противопоставить есть что: выявленная на первой-второй стадии опухоль в подавляющем большинстве случаев поддается полному излечению.

– Время – единственный ресурс, которым управляет сама женщина. Врач не может диагностировать то, чего ему не показали, – подчеркивает эксперт.

Вся профилактика в этой теме держится на двух простых действиях, которые находятся в руках самой пациентки. Первое – самообследование. Каждая женщина должна знать, как выглядит и ощущается ее грудь в норме, чтобы вовремя заметить отклонение. Это не требует специальных навыков и занимает несколько минут. Второе – маммография, основной метод скрининга, который находит опухоль еще до того, как ее можно прощупать. После 40 лет ее нужно проходить раз в два года, а при факторах риска – чаще, по назначению врача.

Риск заболевания, отмечает онколог, зависит не только от генов, но и от привычек. Снизить вероятность реально: контролировать вес (избыточная масса тела, особенно после менопаузы, повышает риск), ограничивать алкоголь и поддерживать физическую активность. Быстрая ходьба, плавание или танцы помогают держать гормональный баланс и иммунитет в рабочем состоянии.

– Ни одна из этих мер не дает стопроцентной гарантии – но вместе они ощутимо меняют вероятность в свою пользу, – пояснила Токарева.

Чаще всего женщину останавливает не отсутствие симптомов, а страх и недостаток информации. Заметив настораживающий признак, она откладывает визит к врачу, боясь услышать диагноз. Задача просвещения – разрушить этот механизм и превратить обращение к специалисту в привычный шаг заботы о себе, такой же, как плановый осмотр у стоматолога.

– Знание о факторах риска и порядке обследований само по себе снижает тревожность – потому что непонятное всегда пугает сильнее, чем понятное, – отметила врач.

Ранняя диагностика спасает не только жизнь, но и ее качество. Опухоль, найденная на ранней стадии, чаще позволяет использовать менее травматичные методы лечения и сохранить орган. А значит, женщина быстрее возвращается к обычной жизни, работе и семье. Именно поэтому профилактика и скрининг – это не формальность, а решение, которое определяет исход болезни.

Что можно сделать уже сегодня? Выбрать один день в месяце и потратить пять минут на самообследование. Если вам 40 лет и больше – записаться на маммографию. Добавить в день 30 минут ходьбы и следить за весом. И главное – не бояться идти к врачу. Об этом пишет "Восток-Медиа".