Россияне стали чаще выбирать маркетплейсы для крупных покупок

В денежном выражении продажи шин и дисков выросли почти в четыре раза год к году, крупной бытовой техники – на 66%, стройматериалов и мебели на заказ – на 84%. Готовой мягкой мебели клиенты купили в полтора раза больше, чем годом ранее, также выросла популярность смартфонов и ювелирных изделий.

Увеличение среднего чека говорит о том, что покупки на маркетплейсах становятся более значимой статьёй расходов для россиян, а не ограничиваются повседневными товарами. На этом фоне банки и онлайн-площадки развивают совместные программы для клиентов. Один из таких проектов – партнёрство ВТБ и Wildberries, которое стороны расширили на этой неделе.