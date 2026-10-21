Забил ногами до смерти: кузбассовец оставил умирать женщину в заброшке

По версии следствия, 2 июля 2024 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомой в заброшенном доме в Прокопьевске.

Во время конфликта он нанёс женщине не менее четырёх ударов ногой по голове, шее и туловищу, после чего оставил её в опасном для жизни состоянии. От полученных травм она скончалась.

– В судебном заседании мужчина признал, что наносил удары, однако отрицал свою причастность к смерти женщины, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В итоге мужчину признали виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека, и назначили ему 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что громкое дело о жестоком избиении ребенка в Кузбассе дошло до главы СК.