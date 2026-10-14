Москва требует отчет: громкое дело о жестоком избиении ребенка в Кузбассе дошло до главы СК

Ранее сообщалось, что в соцсетях Новокузнецка появилось сообщение о том, что 10 октября пострадал 14-летний подросток. Об этом написала его родственница.

По данным соцсетей, на мальчика напали трое пьяных у остановки в Новоильинском районе. Ребёнка увезли в больницу с серьёзными травмами, и теперь врачи борются за его зрение. Родные просили огласки и обратились в прокуратуру.

Эта история быстро разлетелась по сети, и на неё отреагировали сразу несколько ведомств. Полиция Кузбасса устанавливают гражданина, причинившего телесные повреждения подростку, Следком Кузбасса возбудил уголовное дело о хулиганстве, а прокуратура Новоильинского района начала свою проверку.

Теперь к разбирательству подключился и председатель СК России. Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову доложить о ходе расследования и обо всех установленных обстоятельствах.