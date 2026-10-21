Момент наезда автобуса на пешехода в Кемерове попал на видео

Стражи порядка прокомментировали аварию с автобусом и пешеходом на кемеровской Радуге и показали видео.
Пешеход, который накануне попал под колёса автобуса в Кемерове, грубо нарушил правила, предварительно выяснили в ГАИ.
– Водитель автобуса "НЕФАЗ", двигаясь по проспекту Шахтёров на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный, – сказали в ГИБДД Кузбасса.
Произошло ДТП во вторник, 20 октября, около 21:05 недалеко от остановки "Школа №34". Момент наезда снят на видеорегистратор.
Пешеход получил травмы.
Ранее сообщалось, что тяжёлые травмы получил 35-летний мужчина, его госпитализировали.