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Момент наезда автобуса на пешехода в Кемерове попал на видео

Стражи порядка прокомментировали аварию с автобусом и пешеходом на кемеровской Радуге и показали видео.

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Пешеход, который накануне попал под колёса автобуса в Кемерове, грубо нарушил правила, предварительно выяснили в ГАИ.

– Водитель автобуса "НЕФАЗ", двигаясь по проспекту Шахтёров на разрешающий зеленый сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный, – сказали в ГИБДД Кузбасса.

Произошло ДТП во вторник, 20 октября, около 21:05 недалеко от остановки "Школа №34". Момент наезда снят на видеорегистратор.

Пешеход получил травмы.

Ранее сообщалось, что тяжёлые травмы получил 35-летний мужчина, его госпитализировали.

видео: ГИБДД Кузбасса
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