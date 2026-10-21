"Кровь на зебре": в Кемерове автобус протаранил пешехода

Вечером во вторник, 20 октября, в Кемерове на проспекте Шахтёров, 97 сбили пешехода, сообщил очевидец сайту VSE42.Ru.
– Кого-то автобус сбил. Скорая отъехала. На лобовом у автобуса круговая трещина. Есть кровь на зебре, – сказал горожанин.
При виде жутких последствий очевидец предположил худшее. Тем не менее пострадавший выжил.
– 35-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Госпитализирован, – рассказали нам в Кузбасском центре медицины катастроф.
В обстоятельствах аварии разбираются компетентные органы.
Фото: VSE42.Ru