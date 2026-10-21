Происшествия

"Кровь на зебре": в Кемерове автобус протаранил пешехода

В кузбасской столице автобус снёс человека, который шёл по пешеходному переходу.

Вечером во вторник, 20 октября, в Кемерове на проспекте Шахтёров, 97 сбили пешехода, сообщил очевидец сайту VSE42.Ru.

– Кого-то автобус сбил. Скорая отъехала. На лобовом у автобуса круговая трещина. Есть кровь на зебре, – сказал горожанин.

При виде жутких последствий очевидец предположил худшее. Тем не менее пострадавший выжил.

– 35-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Госпитализирован, – рассказали нам в Кузбасском центре медицины катастроф.

В обстоятельствах аварии разбираются компетентные органы.

Фото: VSE42.Ru
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