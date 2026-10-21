"Идеальный баланс": роддом Новокузнецка после ремонта удивил необычной статистикой

В Новокузнецке после ремонта возобновил работу роддом № 3. За первые три дня в акушерском стационаре появились на свет 16 малышей – восемь девочек и восемь мальчиков. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Денис Ильин.

– Идеальный баланс! – отметил мэр, поздравив мам и пожелав здоровья новорождённым.

Напомним, модернизацию роддома провели по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Власти выделили на ремонт почти 100 млн рублей. Теперь учреждение снова принимает пациенток после обновления.

Кроме того, в Новокузнецке планируют отремонтировать акушерский стационар № 1, в котором погибли младенцы. Медико-техническое задание на проектирование уже подготовлено.