Почти сотню мигрантов с позором выгонят из Кузбасса – что они сделали

Во всех городах и округах Кузбасса силовики устроили массовые проверки на рынках и магазинах, стройплощадках и производственных объектах, пассажирском и личном транспорте. В результате пойманы десятки злоумышленников.

– В отношении 81 иностранца-нарушителя принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации, – сообщает в среду областное МВД.

Например, в Мариинском округе пойманы 12 мигрантов, которые нарушили правила пребывания в стране. Трое из них будут выдворены, остальных пока оштрафовали. Общий штраф – 18 тысяч рублей.

В Юргинском округе мигранты 12 раз попались на нарушениях правил въезда и работы, каждого оштрафовали на 2 000 рублей.

В Прокопьевске поймана 50-летняя иностранка, которая без разрешения работала кладовщицей и заодно переводила бумаги от иностранных товаров на русский. Мигрантке назначены штрафы на 4 000 рублей.

В Новокузнецком округе проверены 37 гастарбайтеров, из них пятеро оказались нелегалами. Их оштрафовали на 10 000 рублей.

А в Киселёвске на 38-летнюю горожанку завели уголовку за то, что она прописала 46-летнего мигранта в заброшенном доме.

Всего оперативники вскрыли 558 нарушений миграционного законодательства и оштрафовали нелегалов почти на 3 млн рублей. Возбуждено 57 уголовных дел: 50 – за липовую постановку на учёт, 4 – за незаконную миграцию, 3 – за фиктивную прописку.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке прошёл рейд в местах работы гастарбайтеров.