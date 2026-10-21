"Вы справедливо негодуете": кузбасские власти признали проблему убитых дорог

В Новокузнецком муниципальном округе начали завозить щебень для ремонта дороги Осиновое Плёсо – Загадное.

– Земляки, видел все ваши обращения по состоянию полотна. Согласен: ям много, автомобильные подвески "летят", вы справедливо негодуете, – отметил в своих соцсетях глава округа Андрей Шарнин.

Власти обсудили сложившуюся ситуацию с комитетом по ЖКХ и нашли возможность провести ремонт до конца года.

Сейчас на участок завозят отсыпной материал – 320 тонн щебня, а потом к работе приступит грейдер, который разровняет покрытие.

По словам мэра, специалисты планируют управиться за 10 дней.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове полностью готов ремонт убитой улицы – на него потратили 100 млн рублей.