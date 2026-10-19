Потрачено 100 млн рублей: в Кемерове полностью готов ремонт убитой улицы

В Кемерове доделали ремонт улицы Угловой от улицы Гоголя до дома №45, сообщает в понедельник глава города Дмитрий Анисимов.

Работы шли на 1,5-километровом участке. Сначала подрядчик подготовил основание, обустроил кюветы и сделал пешеходный тротуар. Затем уложил два слоя нового асфальта и привёл в порядок трамвайный переезд с помощью специальной литой смеси, устойчивой к вибрации.

– Дорога готова. Материалы использовали прочные, с расчетом на сибирскую погоду и постоянные нагрузки, – сказал мэр.

Готовы и обочины со съездами, а территория благоустроена. Результат – на фотографиях.

Напомним, контакт на ремонт Угловой мэрия заказала осенью прошлого года за 100 млн рублей.