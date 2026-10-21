Кузбассовец перешел реку, спасаясь от погони ГИБДД

В Крапивинском произошла погоня, которая закончилась купанием в реке. Как сообщает полиция Кузбасса, сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Крапивинскому муниципальному округу патрулировали улицу Совхозную в пгт. Крапивинский, когда заметили иномарку Chery Tiggo. Водитель ехал непристёгнутым, и полицейские подали сигнал об остановке. Однако автомобилист проигнорировал требование и спровоцировал погоню .

По данным ведомства, мужчина неоднократно нарушал Правила дорожного движения, а потом свернул на грунтовую дорогу, ведущую к лесному массиву. Когда он понял, что уйти от погони не удастся, то бросил машину, перешёл реку Мунгат вброд и скрылся в лесной чаще. Правда, далеко не убежал: вскоре водитель вернулся к автомобилю, где его и задержали .

– Результаты проведенного освидетельствования показали, что уровень алкоголя в организме нарушителя в 1,5 раза превышает допустимый, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Госавтоинспекторы составили в отношении 37-летнего мужчины 6 административных протоколов. Среди них – управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, неиспользование ремней безопасности, отсутствие страховки и невыполнение требования об остановке .

В ведомстве отметили, что в качестве наказания нарушителю назначены штрафы на общую сумму 69 300 рублей. Кроме того, по решению суда мужчину могут лишить права управления транспортными средствами на срок до 2 лет .