Больничный без работодателя: как самозанятые Кузбасса получают выплаты

Самозанятые Кузбасса начали получать оплачиваемые больничные. Как сообщает Отделение Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу, с 1 января 2026 года в России стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых. Чтобы получить право на оплачиваемый больничный, нужно подать заявление в региональное Отделение СФР и регулярно уплачивать взносы .

По данным ведомства, в Кузбассе 206 самозанятых стали участниками программы. 15 из них уже получили пособие по временной нетрудоспособности. Главное условие – страховые взносы в Отделение Соцфонда по Кемеровской области должны уплачиваться непрерывно не менее 6 месяцев .

Выяснилось, что участники на своё усмотрение выбирают страховую сумму – 35 или 50 тысяч рублей в год. Изменить её размер можно не чаще одного раза в 12 месяцев. Ставка взноса едина и составляет 3,84%. Таким образом, в зависимости от выбранной суммы ежемесячный платёж составит 1 344 рубля (при сумме 35 000 рублей) или 1 920 рублей (при сумме 50 000 рублей). Вносить деньги можно ежемесячно или сразу за год .

По словам управляющего СФР по Кузбассу, если самозанятый заболел, нужно оформить электронный больничный у врача. Как только он будет закрыт, данные автоматически поступят в СФР. Затем самозанятому придёт уведомление для подтверждения согласия на выплату – в приложение "Мой налог" или на Госуслугах.

– Социальный фонд перечислит деньги получателю в течение 10 рабочих дней, – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

В ведомстве отметили, что подать заявление можно через приложение "Мой налог", портал Госуслуг или лично, придя в любую клиентскую службу регионального Отделения СФР. Программа распространяется только на выплаты по временной нетрудоспособности и не включает пособия по беременности и уходу за ребёнком .

Как сообщает Отделение СФР, у тех, кто ещё сомневается, остались вопросы, есть возможность обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01 – бесплатно. Ещё больше информации публикуют в соцсетях Отделения Соцфонда по Кемеровской области .