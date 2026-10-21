Общество

Больничный без работодателя: как самозанятые Кузбасса получают выплаты

Самозанятые Кузбасса начали получать то, что раньше казалось недоступным. Пока таких смельчаков немного, но их число растёт.

Самозанятые Кузбасса начали получать оплачиваемые больничные. Как сообщает Отделение Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу, с 1 января 2026 года в России стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых. Чтобы получить право на оплачиваемый больничный, нужно подать заявление в региональное Отделение СФР и регулярно уплачивать взносы .

По данным ведомства, в Кузбассе 206 самозанятых стали участниками программы. 15 из них уже получили пособие по временной нетрудоспособности. Главное условие – страховые взносы в Отделение Соцфонда по Кемеровской области должны уплачиваться непрерывно не менее 6 месяцев .

Выяснилось, что участники на своё усмотрение выбирают страховую сумму – 35 или 50 тысяч рублей в год. Изменить её размер можно не чаще одного раза в 12 месяцев. Ставка взноса едина и составляет 3,84%. Таким образом, в зависимости от выбранной суммы ежемесячный платёж составит 1 344 рубля (при сумме 35 000 рублей) или 1 920 рублей (при сумме 50 000 рублей). Вносить деньги можно ежемесячно или сразу за год .

По словам управляющего СФР по Кузбассу, если самозанятый заболел, нужно оформить электронный больничный у врача. Как только он будет закрыт, данные автоматически поступят в СФР. Затем самозанятому придёт уведомление для подтверждения согласия на выплату – в приложение "Мой налог" или на Госуслугах.

– Социальный фонд перечислит деньги получателю в течение 10 рабочих дней, – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

В ведомстве отметили, что подать заявление можно через приложение "Мой налог", портал Госуслуг или лично, придя в любую клиентскую службу регионального Отделения СФР. Программа распространяется только на выплаты по временной нетрудоспособности и не включает пособия по беременности и уходу за ребёнком .

Как сообщает Отделение СФР, у тех, кто ещё сомневается, остались вопросы, есть возможность обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01 – бесплатно. Ещё больше информации публикуют в соцсетях Отделения Соцфонда по Кемеровской области .

Фото: Социальный Фонд России по Кузбассу
Автор: Анисия Шокель
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