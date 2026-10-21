"Рейс отменен": кузбассовцы не смогут улететь в Сочи – подробности

Сегодня утром, 21 октября, пассажиры не смогли вылететь в Сочи из аэропорта Новокузнецка. Самолет должен был отправиться на курорт в 09:20. Однако на онлайн-табло рейс авиакомпании "Северный ветер" получил статус "отменен".

По данным Росавиации, в аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

При этом на сегодня из Новокузнецка запланирован еще один вылет – в Новосибирск в 10:30. По данным онлайн-табло, его статус не изменился.

Отметим, что в кемеровском аэропорту сегодняшние рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск также выполняются без задержек.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Новокузнецке авиакомпания "Северный ветер" перевела часть сочинской программы полётов в Сухум.