Запрет вейпов в Петербурге могут отложить до сентября 2027 года: подробности

Петербургские власти намерены форсировать принятие закона о запрете вейпов, однако есть риск, что запрет отложат до сентября 2027 года. Как объяснил "КП-Петербург" председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок, законопроект планируют рассмотреть в первом чтении уже 11 ноября.

Федеральный закон позволяет регионам ввести запрет на вейпы с 1 марта 2027 года. Чтобы успеть к этой дате, петербургским депутатам нужно принять региональный документ до 1 декабря. Если в этот срок они не уложатся, запрет будет отодвинут.

– Мы немножко отстали от наших коллег из Ленинградской области, которые такой проект уже внесли несколько месяцев назад, – признался Четырбок в эфире радио "Комсомольская правда" 92.0 FM.

Он отметил, что регионам важно действовать синхронно, чтобы не было "вейпового туризма". По словам депутата, сложно представить, что кто-то поедет из Ленобласти в Карелию ради вейпа. А вот на границе Петербурга и Мурино, Кудрово, Новоселья такая проблема вполне возможна. Поэтому и нужен синхронный запрет с Ленобластью.

Четырбок добавил, что уже 28 регионов России приняли документы, которые запрещают продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Сейчас петербургский законопроект проходит оценку регулирующего воздействия, а ЗакС принимает обращения от участников рынка. Ранее Комитет по промышленности отмечал, что в городе работает более 600 торговых точек, специализированных на вейпах. В торговых сетях этот товар занимает на полках не более 2%. Комитет полагает, что запрет не окажет существенного влияния на бизнес-климат.