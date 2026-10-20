Главный удар магнитных бурь приходится не на людей: что говорят ученые

Солнечные вспышки и сопровождающие их магнитные бури в последнее время происходят часто: за одни только минувшие сутки зарегистрировано более 15 вспышек. Насколько это опасно для людей, рассказала доктор медицинских наук Татьяна Мачнева, заведующая кафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии Пироговского университета.

Техника уязвимее человека

Как пояснила специалист, последствия магнитных бурь прежде всего затрагивают электронику. Наиболее чувствительны к ним спутники, космические аппараты и высокоточное наземное оборудование. При этом наука пока не установила чётких механизмов, через которые магнитные бури могли бы воздействовать на организм человека.

Кому может стать хуже

Люди, считающие себя метеочувствительными, иногда отмечают общее недомогание. Чаще опасения связывают с состоянием тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Однако, подчёркивает Мачнева, научного подтверждения такой связи нет.

Повода для паники нет

Магнитные бури сопровождают существование Солнца. Его активность обусловлена естественными термоядерными процессами, а выбросы корональной массы не являются чем-то необычным. Бури могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Люди давно живут в этих условиях; серьёзную угрозу явление представляет прежде всего для космической техники.

Что советуют метеочувствительным

Специалисты рекомендуют наблюдать за своим состоянием, при ухудшении самочувствия обращаться к врачу, придерживаться распорядка дня и не допускать чрезмерных нагрузок, пишет PROKUZBASS.RU.