Пыль атакует: 11 способов, которые спасут квартиру

Пыль портит не только вид жилья. Она появляется даже там, где постоянно поддерживают порядок, а её скопление может сказываться на качестве воздуха и самочувствии. Специалисты назвали способы, которые помогут справляться с ней без больших затрат времени и сил.

1. Пылесосьте стены вместе с полом. Частицы оседают и на вертикальных поверхностях – особенно на фактурных или блестящих обоях. Раз в месяц проходите по ним пылесосом с мягкой щёткой: это поможет улучшить качество воздуха в спальне и гостиной.

2. Положите коврик у входа. Модель с жёстким ворсом и прорезиненной основой задержит песок и грязь с улицы. Не забывайте вытряхивать или мыть коврик, чтобы он сам не превратился в источник пыли.

3. Уделяйте уборке несколько минут каждый день. Быстро протереть поверхности или пропылесосить полезнее, чем откладывать всё до редкой генеральной уборки. Такой подход также помогает снизить тревожность.

4. Раз в месяц очищайте книжные полки. На книгах, которые стоят открыто, оседает пыль. Пройдитесь по полкам и корешкам насадкой пылесоса либо антистатической тряпкой.

5. Сократите количество текстиля и вещей, собирающих пыль. Она накапливается в декоративных подушках, игрушках и коврах с длинным ворсом. Вместо таких ковров можно постелить синтетические дорожки: их проще стирать.

6. Отдавайте предпочтение гладким материалам. За фасадами без рельефа, кожаной обивкой и плиткой ухаживать легче, чем за бархатом и шероховатыми панелями. Особенно практичен такой выбор для кухни, прихожей и детской.

7. Не забывайте о картинах и украшениях интерьера. Ежемесячно протирайте рамы и стекло мягкой салфеткой из микрофибры. Для хрупких предметов подойдёт специальная кисточка.

8. Проверяйте состояние подушек и матраса. Подушки рекомендуется менять каждые полгода или сдавать в чистку. Уход за матрасом будет проще, если выбрать модель со съёмным чехлом.

9. Держите шкафы и тумбы закрытыми. Дверцы не дают пыли оседать на посуде, одежде и аксессуарах внутри.

10. Контролируйте влажность. Оптимальным считается показатель 40–60%. Увлажнитель помогает уменьшить количество пылевых частиц в воздухе и облегчить дыхание.

11. Установите очиститель воздуха. Он задерживает пыль, аллергены, запахи и бактерии. Чтобы прибор работал эффективно, вовремя меняйте фильтры и ставьте его там, где проводите больше всего времени, пишет PROKUZBASS.RU.