Наказание слишком мягкое: дочь погибшего на турбазе кузбассовца обратилась к главе СК

Следствие по Кузбассу закончило дело о гибели разнорабочего на базе отдыха. Об этом сообщили в Следкоме РФ.

По данным ведомства. трагедия произошла в феврале 2026 года. Рабочий погиб в одном из помещений базы отдыха в поселке Свободный Прокопьевского района. Виновного привлекли к уголовной ответственности.

– Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности и осуждено судом к лишению свободны условно, – отметили в Следкоме РФ.

Однако в соцсетях появилось обращение дочери погибшего. Женщина не согласна с тем, какие выводы сделало следствие. Она считает, что наказание нужно ужесточить.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления Бэликто Базарову представить доклад о результатах расследования и по доводам из обращения