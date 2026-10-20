Власти Кузбасса рассказали о ситуации на АЗС: что ждет автомобилистов

В Кузбассе становится легче заправиться. Продажу бензина возобновили еще пять АЗС. Теперь в регионе работают 218 заправок. Об этом сообщили областные власти.

В своих соцсетях они заверили, что продолжат заботиться о том, чтобы у автомобилистов было топливо.

– На особом контроле сейчас обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб, – отметили представители областных властей.

По их словам, в предстоящие снегопады главное – не допустить ни минуты простоя техники. Это важно для безопасности на дорогах.

Кроме того, впереди высокий сезон на горнолыжных курортах. Скоро туда массово поедут туристы из Кузбасса и других регионов. Поэтому главам Таштагольского, Междуреченского и Промышленновского округов поручили создать необходимые запасы, чтобы удовлетворить спрос в этот период.

А ситуация с топливом в Кузбассе остаётся на контроле властей. Ранее VSE42.RU сообщал, что губернатор Илья Середюк в прямом эфире раскрыл данные о запасах бензина.