Аптеки поднимают цены: сколько теперь стоят препараты от простуды

Лекарства от ОРВИ стали дороже в аптеках. по данным Росстат конца сентября цены на некоторые препараты от ОРВИ растут, следует из данных Росстата. Средняя стоимость Интерферона альфа-2В (10 мл) достигла 335,30 рубля, Нафазолина (15 мл) – 70,96 рубля. Упаковка Цитрамона из 10 таблеток теперь в среднем стоит 52,57 рубля.

При этом ряд других лекарств подешевел. Цена Дротаверина (100 таблеток) снизилась до 489,11 рубля, Мирамистина (0,01%, 150 мл) – до 845,53 рубля, а мази Метилурацил (10%, 25 г) – до 148,53 рубля.

В Росстате уточняют: речь идёт о средних потребительских ценах по региону. В отдельных аптеках стоимость может быть иной, поэтому перед покупкой потребителям советуют сравнить предложения.

Специалисты также рекомендуют при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, пишет PROKUZBASS.RU.