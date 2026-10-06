Прощай, бежевый: стилист раскрыла секрет идеального базового свитера на осень

Стилист Юлия Пелар в беседе с "Радио 1" рассказала, как не ошибиться с покупкой свитера и какие цвета в этом сезоне стоит выбирать.

– Верхняя одежда у большинства из нас довольно спокойная: черная, серая, бежевая, а свитер – прекрасная возможность добавить цвет именно к лицу. Он может быть и красный, и желтый, и насыщенно бирюзовый, и оттенка хурмы, – рассказала эксперт.

Тем, кто предпочитает более сдержанные варианты, Пелар советует обратить внимание на винные оттенки, бордо и цвет горького шоколада.

При выборе базового свитера стилист рекомендует прежде всего смотреть на универсальность. Вещь должна сочетаться минимум с тремя-четырьмя вариантами низа – джинсами, брюками или юбками.

Важна и посадка. Современнее, по словам эксперта, выглядят полуприлегающие или слегка свободные модели. При этом в свитере должно быть комфортно.

Объемную модель можно сочетать с более легкими фактурами – например, шелковистой юбкой, кружевом или струящимися брюками.

– Получается сочетание плотной и легкой фактуры, и за счет этого простой образ выглядит интересным, – объяснила специалист.

Если свитер покупается как базовая вещь на несколько сезонов, стилист советует обращать внимание не только на цвет, но и на качество трикотажа. Среди наиболее благородных вариантов она назвала шерсть с кашемиром.

Еще один важный момент – сочетание свитера с верхней одеждой. Особенно это касается объемных моделей с широкими рукавами.