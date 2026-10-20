Два подростка под колесами Audi: стали известны подробности жуткого ДТП в Кемерове

Авария произошла сегодня, 20 октября, около 08:30 на проспекте Кузнецком, в районе дома № 15 в Кемерове.

По предварительным данным, 34-летний водитель Audi A3 двигался со стороны Кузнецкого моста. Проехав на запрещающий сигнал светофора, он совершил наезд на двух подростков, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП были травмированы две несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.

Напомним, ранее о ДТП сообщали пользователи соцсетей – они же опубликовали кадры аварии.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.