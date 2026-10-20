Два подростка под колесами Audi: стали известны подробности жуткого ДТП в Кемерове

В Кемерове водитель Audi A3 сбил двух девочек-подростков на регулируемом пешеходном переходе.
Авария произошла сегодня, 20 октября, около 08:30 на проспекте Кузнецком, в районе дома № 15 в Кемерове.
По предварительным данным, 34-летний водитель Audi A3 двигался со стороны Кузнецкого моста. Проехав на запрещающий сигнал светофора, он совершил наезд на двух подростков, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
– В результате ДТП были травмированы две несовершеннолетние в возрасте 16 и 17 лет, – сообщает Госавтоинспекция Кузбасса.
Напомним, ранее о ДТП сообщали пользователи соцсетей – они же опубликовали кадры аварии.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.