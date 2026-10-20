Соцсети: в Кемерове автомобилистка влетела в толпу людей

Во вторник, 20 октября, на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Островского в Кемерове легковушка протаранила толпу людей на пешеходном переходе, сообщает паблик "Инцидент Кемерово".

– Сегодня утром водитель на Audi A3, пролетев на красный сигнал светофора, влетел толпу пешеходов. Пострадали как минимум двое человек, – гласит публикация.

Судя по кадрам, по зебре шло более десяти человек. Автомобилистка, не сбавляя скорости, попыталась проехать сквозь них. После столкновения она вышла проверить состояние людей.

Официальной информации о происшествии пока нет.