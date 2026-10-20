Общество

В Кемерове наглухо законсервировали символ лета - когда теперь его ждать

В Кемерове завершили подготовку городских фонтанов к зиме.

Сезонную консервацию фонтанов в Кемерове начали 1 октября.

– В течение двух недель специалисты осматривали гидротехнические сооружения, тщательно очищали, продували трубы и устанавливали защитные конструкции, – рассказали в городской администрации.

В таком состоянии фонтаны проведут всю зиму. Их запуск традиционно запланирован на май – при условии, что установится стабильная теплая погода.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в областном центре отремонтированный фонтан устроил страшный потоп на улице – местная жительница поделилась кадрами. Также стало известно, что роскошный ресторан около Кемерова с фонтаном на территории выставили на продажу за 250 миллионов рублей.

Фото: Антон Мелентьев | Газета «Кемерово»
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