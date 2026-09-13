В Кемерове отремонтированный фонтан устроил потоп на улице

В центре Кемерова у фонтана образовался потоп. Видео с места в редакцию VSE42.RU прислала читательница.
В Кемерове отремонтированный фонтан у Филармонии оказался в центре внимания из-за потопа. Фото и видео с места сегодня, 13 сентября, в редакцию VSE42.RU прислала кемеровчанка.
На кадрах видно, что вода не просто скопилась возле фонтана "Сила шахтерских традиций", но и стекает по тротуару, добралась до клумб и разлилась рядом с лавочками.
При этом совсем недавно на объекте проводили ремонтные работы. О ремонте светомузыкального фонтана власти Кемерова сообщали в июле 2026 года.
Фото: VSЕ42.RU
Видео: VSЕ42.RU